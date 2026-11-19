В Чувашии 19 ноября резко испортилась погода. МЧС объявило предупреждение: в первой половине дня на дорогах местами ожидаются гололёд и гололедица. Неблагоприятные условия затронут разные районы республики.

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Автомобилистов призывают снизить скорость, избегать резких маневров и держать увеличенную дистанцию. В условиях скользкого покрытия водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно осторожными, чтобы не спровоцировать ДТП. Жителям советуют выбирать обувь на нескользящей подошве, передвигаться мелкими шагами и быть внимательнее возле проезжей части.

При возникновении нештатных ситуаций спасатели просят незамедлительно звонить по единому номеру 112.