Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объяснил, почему в нынешнем сезоне Чебоксары не примут этапы Кубка России по биатлону. Об этом он сообщил на пресс-конференции, прошедшей накануне.
По словам главы СБР, этой зимой на новой лыжероллерной трассе впервые проверят работу всех технических систем. Майгуров также не стал обещать, что в следующем сезоне в Чебоксарах пройдут этап Кубка России или чемпионат России: заявок от регионов больше, чем позволяет календарь соревнований. Конкретные сроки проведения крупных стартов в столице Чувашии он не назвал.
Напомним, в сентябре в Чебоксарах прошел чемпионат России по летнему биатлону, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны. Этой зимой в столице республики состоятся два всероссийских старта: соревнования «Кубок Главы Чувашской Республики» среди юниоров и юниорок 19–20 лет, а также соревнования «На призы Союза биатлонистов России» для мужчин и женщин 2004–2007 годов рождения.