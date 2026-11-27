В Театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля назвали имена лауреатов IX Межрегионального фестиваля национальных театров юного зрителя и молодёжных театров «СеспельФЕСТ».

Впервые на сцене ТЮЗа выступили Театры юного зрителя из Королёва и Грозного. Коллективы из Казани и Йошкар-Олы познакомили зрителей со своими народными сказками. Хозяева фестиваля представили «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина.

Профессиональное жюри в составе режиссёра, магистра сценических искусств, заслуженного деятеля искусств Тувы Марины Идам, театрального критика, кандидата филологических наук Сергея Козлова и заслуженного работника культуры России, кандидата педагогических наук Юлии Дмитриевой отметило высокий уровень организации фестиваля и представленных спектаклей.

«Наша страна сильна именно национальными детскими театрами, и это искренне радует», — подчеркнул Сергей Козлов.

По итогам фестиваля ТЮЗ имени Габдуллы Кариева, представлявший татарскую народную сказку «Шайтан. Он. Она», забрал сразу три главные награды: за лучшую режиссуру, лучшие мужскую и женскую роли. Лучшим спектаклем признана «Сказка о рыбаке и рыбке» ТЮЗа имени Михаила Сеспеля в постановке режиссёра Андрея Аверина. В номинации «Лучшая роль второго плана» награждена Фатима Такаева за роль Кота Базилио в спектакле «Буратино» Чеченского государственного театра юного зрителя.