Энергетики филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» провели урок по энергобезопасности для учеников первых классов школы № 16 в Чебоксарах. Мероприятие охватило более 90 ребят и прошло в актовом зале учебного заведения.

Школьникам рассказали, как производится тепло, каким образом горячая вода поступает в батареи и краны, что такое ТЭЦ и тепломагистрали. Отдельное внимание специалисты уделили правилам безопасного поведения вблизи объектов теплоснабжения: детям объяснили, почему нельзя играть в местах ремонта теплопроводов и наступать на крышки люков тепловых камер.

Практическая часть урока прошла в игровой форме. Ребята разбились на команды и отвечали на вопросы по темам энергосбережения и энергобезопасности. Такой формат позволяет школьникам лучше усваивать правила поведения рядом с объектами коммунальной инфраструктуры.

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«Уже в начальной школе важно формировать у детей базовые навыки безопасного поведения вблизи тепловых трасс, люков тепловых камер и мест проведения работ. Отдельное внимание мы уделяем теме экстренных служб: рассказываем школьникам, как и куда обращаться в чрезвычайных ситуациях», — подчеркнула

Уроки по энергобезопасности для первоклассников проводятся филиалом Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» на регулярной основе. Просветительский проект направлен на профилактику травматизма детей рядом с объектами теплоснабжения и знакомство школьников с основами работы теплоэнергетического комплекса региона.