В Чувашии перед Новым годом возобновит работу ретропоезд «Легендарный Красный». С 23 по 27 декабря он будет курсировать по маршруту Чебоксары — Канаш. Для пассажиров подготовили праздничную программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и Василия Чапаева.

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Как сообщает Агентство по развитию туризма Чувашии, новогодние поездки рассчитаны на семьи с детьми, компании друзей, корпоративные группы и школьников.

Путешествие продлится около трех часов. В программу войдут анимационное представление, новогодние подарки и розыгрыши, интерактивные мероприятия в Канаше, праздничный обед и чаепитие. Пассажиры также смогут погрузиться в атмосферу ретропоезда, вагоны которого оформлены в стиле 1920-х годов.

Проект «Легендарный Красный» запустили в августе 2026 года совместно с Горьковской железной дорогой и правительством Чувашии. По маршруту отправился паровоз серии «Л», выпущенный в 1954 году, с двумя стилизованными пассажирскими вагонами.