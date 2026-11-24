24 ноября в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова состоялась торжественная церемония открытия первой Региональной школы транскультурного волонтёрства «ДоброЛюбов.ЛАБ». Участников поприветствовала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Новость по теме В Чувашии отвечать за развитие волонтерства будет глава Минздрава

Проект объединяет свыше 500 представителей интернациональной и российской молодёжной аудитории из более чем 40 стран мира и 14 образовательных организаций Нижегородской области. Участники осваивают механизмы профильной волонтёрской деятельности по комплексному этно- и лингвокультурному сопровождению масштабных проектов с международным представительством в сферах культуры, спорта и ЗОЖ, науки, образования и профилактики.

Заместитель министра отметила, что Нижний Новгород — это пространство развития и центр, где проходит множество федеральных мероприятий, и здесь всегда нужны люди, готовые оказать помощь. «Искренне верю, что во время учёбы в университетах Нижегородской области вы максимально проникнетесь атмосферой региона и активно участвуете в его жизни», — сказала она. Ольга Петрова также пожелала участникам, чтобы три дня школы стали временем новых знакомств и совместных инициатив, и выразила благодарность организаторам: Нижегородскому государственному лингвистическому университету, командам Правительства и Корпоративного университета при Правительстве Нижегородской области, а также «Волонтёрам Победы» и командам университетов и школ города.

Первая Региональная школа транскультурного волонтёрства «ДоброЛюбов.ЛАБ» собрала более 500 участников из 40 стран и 14 образовательных организаций Нижегородской области. Мероприятие проводится при поддержке ФАДМ «Росмолодёжь». Впереди у участников — три дня насыщенной программы, направленной на развитие навыков волонтёрской работы и укрепление международного сотрудничества.