За сутки сотрудники МЧС России по Чувашии ликвидировали три пожара и привлекались к устранению последствий четырёх дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Пожары произошли в трёх населённых пунктах республики. В деревне Верхние Хыркасы Цивильского округа загорелся бревенчатый сарай, а в деревнях Можары Козловского округа и Иваново Янтиковского округа — бани. Кроме того, спасатели выезжали на места четырёх ДТП.

На 675-м километре федеральной трассы М-7 в Цивильском округе столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Renault Logan. В результате аварии пострадал один человек. Ещё одно столкновение произошло в Чебоксарах на улице Тракторостроителей с участием автомобилей Lada Granta и Subaru. Здесь также есть один пострадавший.

«В деревне Малые Тюмерли Ядринского округа загорелся грузовой автомобиль DAF во время движения. Ещё одна авария с участием автомобилей Nissan и Opel произошла на улице Николаева в Цивильске», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, в Чебоксарах в двух квартирах загорелись ванные комнаты.