Сельхозпроизводители Чувашии смогут возместить до 70% фактических затрат на выращивание озимых зерновых культур под урожай 2027 года. Соответствующие правила предоставления субсидий утвердил премьер-министр республики Сергей Артамонов постановлением Правительства, сообщает региональное правительство.

Государственная поддержка предназначена для компенсации части расходов аграриев на проведение агротехнологических работ при выращивании озимой пшеницы, ржи, ячменя и тритикале. Средства также можно будет направить на повышение экологической безопасности сельскохозяйственного производства, улучшение плодородия и качества почв, а также содержание и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

«Размер субсидии составит до 70% от фактически понесённых расходов. Мера поддержки призвана снизить финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей и помочь подготовиться к урожаю 2027 года», - отметили в правительстве.

Также в регионе расширили возможности господдержки малого агробизнеса.