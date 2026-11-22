В Чувашии упростили условия получения грантов для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Соответствующие изменения внесены в правила предоставления государственной поддержки постановлением Правительства, которое подписал премьер-министр республики Сергей Артамонов.

Одно из главных нововведений — отмена ограничений по сроку эксплуатации недвижимости и земельных участков, приобретаемых за счёт грантовых средств. Теперь фермеры смогут направлять поддержку на покупку объектов, которые находятся в эксплуатации более трёх лет.

«Кроме того, расширен перечень категорий заявителей, имеющих право на получение гранта. Теперь претендовать на поддержку смогут и аграрии, которые ранее уже получали другие меры государственной помощи: социальные выплаты, средства на начало предпринимательской деятельности или субсидии для развития личных подсобных хозяйств», - добавили в правительстве Республики.

Ранее 7 тыс. га заросших земель выявили в Чувашии за полгода.