На Чувашию надвигается резкая смена погоды, которая грозит превратить региональные трассы в каток. В ближайшие дни синоптики прогнозируют затяжные дожди, сменяющиеся ночными и утренними заморозками. Из-за перепада температур асфальт покроется тонкой ледяной коркой, что резко увеличивает риск массовых аварий.

В республиканском управлении МЧС бьют тревогу: число тяжёлых дорожных аварий в регионе пошло вверх. Главными причинами автокатастроф в ведомстве называют лихачество и выезд на встречную полосу. Водители ориентируются на привычные знаки разрешённой скорости, не учитывая, что сцепление колёс со скользкой дорогой падает в разы.

Инспекторы и спасатели призывают автомобилистов отказаться от любых резких обгонов, увеличить дистанцию до впереди идущих машин и постоянно держать включённым ближний свет или противотуманные фары.