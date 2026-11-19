Сегодня днём на автодороге А-151 «Цивильск — Ульяновск» в Чувашии произошло смертельное ДТП: при столкновении загорелись школьный автобус и грузовик с полуприцепом. Оба водителя погибли на месте.

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Авария случилась днём на федеральной трассе А-151 в Чувашии. В результате столкновения загорелись школьный автобус и фура. Оба водителя — и автобуса, и грузовика — скончались на месте происшествия.

По предварительным данным ГАИ, причиной аварии стал выезд на встречную полосу. За рулём грузового автомобиля с полуприцепом находился житель Свердловской области.

Школьный автобус следовал на АЗС без пассажиров — детей в салоне не было. По информации ТАСС, транспортное средство проходило проверку и находилось в исправном состоянии.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.