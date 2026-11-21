В Чувашии подводят итоги уборочной кампании. В хозяйствах всех категорий валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта по итогам года ожидается на уровне более 165 тыс. тонн.

В организованном секторе — у предприятий и крестьянских фермерских хозяйств — валовой сбор овощей открытого грунта составил 33,5 тыс. тонн. Около 40% этого объема приходится на Козловский округ, который остается лидером по производству овощей в республике.

Основу овощеводства в этом округе обеспечивает крестьянское фермерское хозяйство Семенова Ивана Васильевича. Объем производства овощей защищенного грунта во всех категориях хозяйств по итогам года составит 41 тыс. тонн.

Стабильные показатели отрасли обеспечивают современные тепличные хозяйства, в том числе ТК «Новочебоксарский», агрофирма «Ольдеевская» и предприятие «Позитив». Они формируют значительную часть урожая овощей закрытого грунта в республике.

Урожайность картофеля в этом году достигла рекордного уровня — 334 центнера с гектара. Валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил 371 тыс. тонн, из них 132 тыс. тонн выращены в организованном секторе.

Среди муниципалитетов по сбору картофеля лидирует Комсомольский округ, где собрали более 25 тыс. тонн. В Батыревском округе урожай составил 20,5 тыс. тонн, в Урмарском округе — 19 тыс. тонн. Вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев отметил, что своевременная уборка урожая позволяет сохранить объем продукции и снизить потери.