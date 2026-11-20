Специалисты Республиканской клинической больницы успешно прооперировали пациентку с редкой забрюшинной лейомиомой. Новообразование занимало всю правую половину брюшной полости — от диафрагмы до малого таза — и сдвигало внутренние органы. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

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Женщина обратилась в больницу с жалобами на дискомфорт в правой половине живота. УЗИ и компьютерная томография показали огромное новообразование: оно занимало всю правую половину брюшной полости от диафрагмы до малого таза и сдвигало все органы влево. Пациентку госпитализировали в хирургическое отделение.

Заведующий отделением, кандидат медицинских наук Валентин Ворончихин объяснил, что лейомиомы забрюшинного пространства — редкий вид доброкачественных опухолей. Они составляют всего 0,5–1,2% среди первичных опухолей. Чаще всего их находят случайно, во время обследования. Такие опухоли долго никак себя не проявляют из-за своего расположения: человек начинает что-то чувствовать, только когда новообразование вырастает до больших размеров и начинает давить на соседние органы или мешать им работать. Причины и механизмы развития такой опухоли до сих пор недостаточно изучены.

Хирурги успешно справились с задачей — опухоль удалена. Подробности состояния пациентки и сроки её восстановления в сообщении Минздрава не уточняются. Случай примечателен не только размерами новообразования, но и сложностью доступа к нему: забрюшинное пространство требует от хирургов высокой точности, чтобы не задеть крупные сосуды и соседние органы.