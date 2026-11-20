В Новочебоксарске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил поножовщину в круглосуточном кафе на улице Коммунистической. 49-летний местный житель в ходе конфликта ранил ножом двух посетителей заведения. Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

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Инцидент произошел 13 ноября под утро. Сотрудники отдела вневедомственной охраны патрулировали Новочебоксарск и получили сигнал о происшествии в заведении на улице Коммунистической. По данным CHEB.ru, речь идет о круглосуточном кафе «МарКа».

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что 49-летний местный житель устроил конфликт с посетителями заведения и в ходе ссоры ранил ножом двух человек. Правоохранители оперативно стабилизировали ситуацию и задержали мужчину.

Пострадавшим оказали первую помощь и сразу вызвали скорую. Медики забрали их для осмотра и лечения. Точное состояние раненых не уточняется.

Задержанного доставили в отдел полиции, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Сейчас по факту случившегося идет проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.