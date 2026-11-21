Почти 420 детей-сирот получат жильё в Чувашии в 2026 году. Как сообщает пресс-служба правительства Чувашской Республики, в Батыревском округе ключи от собственных квартир получили трое детей-сирот.

Работа по обеспечению жильём детей-сирот в округе ведётся на системной основе. В 2026 году на эти цели в Батыревском муниципальном округе направлено более 17 млн рублей.

В целом по Чувашии в 2026 году собственное жильё обретут 418 детей-сирот. Для 358 человек квартиры приобретут по муниципальным контрактам, ещё 60 получат жилищные сертификаты. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено более 1,3 млрд рублей.