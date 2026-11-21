Во дворе дома № 34 по улице Гузовского в Чебоксарах демонтировали аварийную детскую площадку. Поводом для проверки стали обращения местных жителей к квартальному уполномоченному Герасиму Егорову.

Жители сообщили о состоянии игрового оборудования и выразили обеспокоенность безопасностью детей. Проверка показала, что на территории находился устаревший советский игровой комплекс.

По данным проверки, металлическая конструкция была установлена без бетонного основания, а ее элементы не соответствовали современным требованиям ГОСТ. Это создавало потенциальную угрозу для детей, которые могли пользоваться площадкой.

После обращения жителей профильные службы организовали демонтаж оборудования. Опасную конструкцию убрали, чтобы исключить риск травмирования.

Герасим Егоров отметил, что безопасность юных жителей остается приоритетом. Вопрос дальнейшего благоустройства территории находится на контроле. Жителей просят сообщать квартальным уполномоченным о заброшенных или опасных объектах во дворах.