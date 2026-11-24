В Чувашию пришёл снежный циклон «Вилка», зародившийся над Чёрным морем. Он принесёт первые серьёзные снегопады нынешней метеорологической зимы, которая началась почти на 20 дней позже средних многолетних сроков. По прогнозу канадской модели GEM, высота снежного покрова в среду составит по республике от 4 до 8 сантиметров, в Чебоксарах — около 6 сантиметров.

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Уже с утра небольшой снег закружил в юго-западной части республики. К обеду зона осадков охватит большинство районов Чувашии, а после обеда снег начнётся и в Чебоксарах. Основная зона осадков придёт в столицу ближе к вечеру — снег станет сильным, поднимется метель. По расчётам численных моделей, интенсивность осадков будет составлять около или более 1 мм в час. Снегопад продолжится весь вечер, всю предстоящую ночь и закончится только завтра утром.

Каждый миллиметр осадков в среднем даёт прибавку снежного покрова на 1 сантиметр. Количество выпавших осадков измеряется в растопленном виде два раза в сутки — утром и вечером, а высота снежного покрова фиксируется по измерительным линейкам на метеостанции: их там три, измерения проводятся один раз в сутки, в 6 часов утра, берётся среднее значение. По прогнозу канадской модели GEM, высота снежного покрова в среду составит по республике от 4 до 8 сантиметров. В Чебоксарах ожидается около 6 сантиметров.

Дорожная обстановка и риски

Как правило, даже небольшой снег способен поставить столицу в 10-балльные пробки. С учётом ожидаемого значительного ухудшения погоды вечером возможен настоящий дорожный коллапс из-за снежных заносов, наката и гололедицы. Для коммунальных служб это станет первой серьёзной проверкой на прочность в нынешнем сезоне. Из-за усиления восточного ветра с порывами до 18 метров в секунду снег будет ложиться неравномерно — местами его наметёт целые сугробы. Кроме того, непогода может привести к перебоям с электроснабжением, в том числе из-за налипания мокрого снега на провода и ветви деревьев.

Температура воздуха в течение суток будет составлять от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Завтра днём зона осадков южного циклона уйдёт на север, снег постепенно прекратится, из-за облаков начнёт выглядывать солнце, а ветер немного утихнет.