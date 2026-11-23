В Чебоксарах служебная собака помогла найти 75-летнюю женщину, страдающую потерей памяти. Пенсионерка ушла из дома днём 22 ноября и не вернулась — поиски завершились благодаря работе кинологов, сообщает МВД по Чувашии.

Новость по теме Спасатели эвакуировали со сломанного катера шесть человек и двух собак

Пожилая женщина, страдающая потерей памяти, днём 22 ноября ушла из дома по улице Университетская и не вернулась. Родственники, обеспокоенные долгим отсутствием, обратились в полицию. Кинологи начали поиски от остановки общественного транспорта, где пенсионерку видели в последний раз.

Служебная собака по кличке Тирада взяла след и провела сотрудников почти два километра. Вскоре полицейские заметили женщину, подходившую под описание. Чтобы не напугать её, собаку отвели в сторону, после чего чебоксарку благополучно вернули родным.