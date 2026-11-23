Компания «Хевел» в третий раз стала лауреатом премии Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности. Церемония награждения состоялась 19 ноября в Чебоксарах в рамках ХХII Межрегионального форума «Стратегия и практика успешного бизнеса».

Завод «Хевел» является крупнейшим в России производителем фотоэлектрических модулей. На предприятии создано более 600 высокотехнологичных рабочих мест. Корпоративная социальная программа охватывает организацию питания, заботу о здоровье сотрудников, транспорт, обучение, поддержку материнства и детства, занятия спортом.

«Люди - главный актив предприятия. Для нас важно создать комфортные и безопасные условия труда, дать возможность для профессионального роста и развития персонала, помочь в решении бытовых вопросов - всё это и есть социальная ответственность бизнеса», - отметил директор компании Андрей Яичников.

В Чувашии предприятие реализует проекты, направленные на поддержку социальных, образовательных и спортивных организаций, а также благоустройство территорий. В 2024-2026 годах при участии компании в детских социальных центрах Новочебоксарска и Канаша появились новые игровые площадки, было приобретено современное оборудование для реабилитации и развития детей, обновлены мебель, кухонное и прачечное оборудование. Общий объём поддержки составил более 6 млн рублей.

Предприятие сотрудничает с образовательными учреждениями региона, в том числе с Чувашским государственным университетом, и выступает одним из индустриальных партнёров в создании межвузовского кампуса Чувашской Республики.

В рамках форума знаком «Марка качества Чувашской Республики» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» был отмечен фотоэлектрический модуль мощностью 570 Вт.

Во многом благодаря деятельности предприятия Чувашская Республика второй год подряд занимает первое место среди регионов России по итогам комплексного инвестиционного рейтинга в области возобновляемых источников энергии как «Самый индустриальный ВИЭ регион».

На сегодняшний день в регионах России от Дагестана до Якутии действует около 3 ГВт солнечной генерации, значительная часть которой построена с использованием фотоэлектрических модулей из Чувашии.