В Чебоксарах 23 ноября временно ограничат движение и стоянку транспортных средств на местных проездах вблизи Дворца культуры «Тракторостроителей». Об этом сообщает администрация областного центра.

Ограничения начнут действовать с 06:00 и продлятся до окончания массовых мероприятий.

«На время проведения мероприятий движение транспорта будет организовано по альтернативным маршрутам в объезд по существующей улично-дорожной сети», - сказали в администрации.

Напомним, мэрия Чебоксар не планирует достраивать спуск к заливу в ближайшие годы.