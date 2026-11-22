Чебоксарские спортсмены успешно выступили на XXIV Всероссийских соревнованиях по боксу на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира А. К. Хаматова. Турнир проходил в Казани с 15 по 21 ноября и собрал 209 участников из разных регионов России, передает администрация города.

Воспитанники отделения бокса спортивной школы имени В. С. Соколова продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали три награды.

«По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: золотая медаль — Алексей Алексеев; серебряная медаль — Артемий Алексеев; бронзовая медаль — Серафим Хораськин», - добавили в пресс-службе.

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