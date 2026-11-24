В Чувашии подвели первые итоги федерального эксперимента по возвращению отметок за дисциплину. С 1 сентября 2026 года в десяти учебных заведениях республики ввели трёхуровневую шкалу — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Новые графы в журналах появились у учеников со 2-го по 8-й класс, а оценки выставляют минимум раз в неделю.

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Пилотными площадками стали семь школ Чебоксар — №№ 24, 29, 37, 40, 45, 65 и лицей № 44. Также эксперимент запустили в Козловской СОШ № 3, Большесундырской школе Моргаушского района и Толиковской СОШ Чебоксарского района.

На специальной стратегической сессии в Чувашском республиканском институте образования педагоги и родители обсудили результаты первой четверти. Педагоги утверждают, что новшество заставляет детей строже следить за собой. Однако на практике школы столкнулись с размытыми критериями оценивания: не всегда понятно, как именно отличить «допустимое» поведение от «недопустимого» и какие конкретные поступки попадают в ту или иную категорию. Данные за первую четверть чувашские кураторы уже отправили в Москву в рамках единого федерального мониторинга.

Возвращение отметок за поведение — попытка вернуть в школу инструмент дисциплины, который существовал ещё в советской системе образования. Трёхуровневая шкала вместо привычных «пятёрок» и «двоек» должна сделать оценку более мягкой и не травмирующей для ребёнка, но при этом дать родителям и учителям понятный сигнал о проблемах. Спорные моменты, выявленные в первой четверти, показывают: эксперимент продолжается, и критерии ещё будут уточняться.