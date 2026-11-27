Платформа «Игры Ростелеком» отмечает первый год со дня запуска: за это время на ней зарегистрировалось 306 тыс. пользователей, библиотека увеличилась до 9,5 тыс. игр, а лаунчер установили 50 тыс. раз.

В среднем онлайн-платформу посещает 15 тыс. человек в день, а ежемесячная аудитория достигает 275 тыс. пользователей. В топ-5 регионов по активности геймеров входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области.

Чаще всего пользователи выбирают игры в жанре экшен-RPG и симуляторы. Популярностью пользуются карты пополнения — за год геймеры приобрели их более 43 тыс. раз. Пик продаж традиционно приходится на периоды перед выходом громких новинок. Так, в ноябре 2026 года, в преддверии релиза GTA VI, продажи карт пополнения PlayStation выросли в четыре раза.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:

«Год назад, запуская “Игры Ростелеком”, мы сделали ставку на удобство, безопасность и широкий ассортимент — и не прогадали. За это время наша онлайн-платформа превратилась из базового каталога игровых предложений в цифровую платформу с почти 10 тысячами тайтлов, многотысячной аудиторией и новыми проектами. Мы регулярно пополняем библиотеку, провели с партнерами три федеральных киберспортивных турнира и запустили подписку “Игры Ростелеком” с эксклюзивными условиями для геймеров. Год — только начало, впереди нас ждут новые релизы и интересные партнерства».

ПАО «Ростелеком»

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