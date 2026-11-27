В Алатыре продолжается реставрация старинного каменного здания бывшего духовного училища на улице Троицкой, 3. Как сообщил Госцентр по охране культурного наследия Чувашии, полностью завершить работы на этом памятнике архитектуры планируют в 2027 году.

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Сейчас двухэтажное здание стоит за металлическим забором: на стенах оголилась красная кирпичная кладка с остатками старой штукатурки, сбоку стоят строительные леса, но в проёмах уже видны новые тёмные деревянные рамы. Рабочие отремонтировали крышу и чердак, укрепили фундамент и стены, восстановили карнизы, лестничные пролёты и деревянные окна, а заодно полностью заменили инженерные сети.

Прямо сейчас внутри идёт отделка помещений. Следующим этапом подрядчик возьмётся за полы, а весной 2027 года начнёт реставрировать фасад и приводить в порядок территорию вокруг здания.

Самому училищу уже больше 140 лет — его построили в 1882 году. Раньше здесь располагались епархиальное уездное училище, где учеников готовили к поступлению в семинарию, и управление духовного ведомства. За свою историю дом не раз перестраивали и расширяли, а после пожара 1906 года его пришлось восстанавливать пять лет — работы закончили только к 1911 году.

В этих стенах учился известный банкир, меценат и коллекционер Иван Цветков. В 1909 году он подарил Москве свой особняк вместе с собранной им коллекцией русского искусства, часть которой позже вошла в фонды Третьяковской галереи.