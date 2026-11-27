Завтра, 28 ноября, во всех православных храмах Чувашской Республики пройдет молебен о мире на Святой Руси. Об этом сообщил Глава региона Олег Николаев. Богослужения состоятся по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия.

Инициатива приурочена ко Дню матери и призвана объединить жителей республики в общей молитве. Особым символом акции станет белый платок, олицетворяющий материнскую заботу, веру, любовь и надежду.

Присоединиться к молитве приглашают всех желающих. Молебны начнутся сразу после окончания Божественной литургии согласно расписанию конкретных храмов.