В Новочебоксарске 17-летний второкурсник местного техникума за рулём родительской «Калины» устроил ДТП с участием трёх машин. В результате пострадал его 17-летний пассажир — молодой человек попал в больницу с переломом костей таза, сообщают в Госавтоинспекции Чувашии.

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ДТП случилось 26 ноября в 20:06 возле дома № 12б по улице Промышленная в Новочебоксарске. Несовершеннолетний водитель «Калины» сначала врезался в «Гранту», а затем и в припаркованный у дороги БМВ. Удар оказался достаточно сильным, чтобы травмировать пассажира: 17-летний парень, находившийся на переднем сиденье, получил перелом костей таза и был госпитализирован.

Несовершеннолетнего водителя привлекли к ответственности за езду без прав. Машину задержали и отправили на штрафстоянку. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности ещё и родителей подростка — за то, что они допустили его к управлению транспортным средством.