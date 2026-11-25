Стартовал второй блок съемок масштабного шпионского триллера «Югославия» (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома») и телеканала НТВ. Над проектом работает команда, которая ранее создала такие сериальные хиты как «ГДР» и «Ландыши» — компания «Всемирные русские студии» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Первый этап съемок прошел с мая по августа преимущественно в Москве и Московской области. На втором этапе — до конца 2026 года — основная часть съемок пройдет в Абхазии, где команда снимает массовые и масштабные постановочные сцены, в том числе сложные экшен-эпизоды. Особое внимание сейчас уделяется трюкам: актеры прошли специальную физическую подготовку, тренировки по стрельбе и обучение верховой езде. Команда тщательно работает над воссозданием атмосферы конца 1990-х, стремясь передать не только приметы эпохи, но и повседневную жизнь того времени. Отдельные эпизоды также сняли в европейских городах — Брюсселе, Белграде, Цюрихе, Берне и других.

Югославский кризис стал одним из переломных моментов конца двадцатого века, он поставил под вопрос прежние базовые принципы международной безопасности. Спустя четверть века его причины и последствия по-прежнему остаются предметом международных дискуссий — о роли НАТО, границах применения военной силы и устройстве мирового порядка. Сериал «Югославия» возвращает к событиям того времени и рассказывает, как глобальное политическое противостояние и силовая операция против страны отразились на судьбах людей.

Действие сериала разворачивается в конце 1990-х, когда НАТО готовит военную операцию против Югославии. Главный герой Максим (Василий Копейкин), офицер российской военной разведки, оказывается в эпицентре международного противостояния. За ним охотится сотрудник ЦРУ Нейтон Кроули (Юрий Чурсин). В опасной миссии Максиму помогает Стефан (Вуле Маркович) — серб, который хорошо знает местную обстановку и становится для него надежным союзником. В Белграде Максим знакомится с Зорицей (Ника Здорик) — журналисткой, чья история оказывается тесно связана с его миссией. На фоне надвигающегося военного конфликта личные отношения героев становятся частью большой международной игры.

Режиссер-постановщик сериала — Михаил Морсков, автор сценария — Василий Павлов, оператор-постановщик — Гайк Киракосян. Проект пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Фишер», «Ландыши», «Трудно быть богом», «Комбинация», «Первая ракетка», «Тяжелый люкс» и другие).

Михаил Морсков, режиссер-постановщик:

«Второй блок проекта “Югославия” мы начали со съемок в Европе. Нам удалось поработать в Брюсселе, Цюрихе, Берне, снять невероятные альпийские пейзажи и живописные виноградники. Для меня как режиссера очень важно не просто рассказать историю, а максимально погрузить зрителя в ее атмосферу, дать ему почувствовать дух времени и оказаться в тех странах, где разворачиваются события. Именно поэтому мы так много путешествуем, ищем уникальные локации, собираем визуальные детали, которые помогают нам воссоздать целый мир. И сейчас продолжаем эту работу уже в Абхазии, где наша художественная команда буквально по крупицам восстанавливает эпоху 1998 года, находя аутентичный реквизит и моделируя пространство того времени. Мы уделяем огромное внимание деталям и хотим, чтобы на время просмотра граница между настоящим и прошлым просто исчезла».

Юрий Сапронов, автор идеи и продюсер:

«“Югославия” — проект, в котором для нас было важно соединить масштаб международного шпионского противостояния с личными историями героев. Мы не стремимся навязать зрителю готовую трактовку событий или однозначные ответы — скорее, хотим дать возможность взглянуть на этот период с разных сторон и самостоятельно составить о нем представление. С производственной точки зрения это один из самых амбициозных проектов для нашей команды. Мы с самого начала понимали, что такую историю невозможно убедительно рассказать, ограничившись съемками в павильонах. Отдельные кадры нам важно было снять в Европе, а сейчас основная работа второго блока сосредоточена в Абхазии: ее ландшафты и архитектура дают подходящую фактуру для истории о Балканах. Нам важно, чтобы сериал передавал ощущение и дух эпохи, когда большие исторические события отражались на судьбах людей».

О сериале «Югославия» (18+)

Производство: «Всемирные русские студии», «НМГ Студия», НТВ, Wink при поддержке АНО «ИРИ»

Режиссер-постановщик: Михаил Морсков

Автор сценария: Василий Павлов

Оператор-постановщик: Гайк Киракосян

Продюсеры RWS: Юрий Сапронов, Наталья Лазарева, Никита Сапронов, Елизавета Сапронова

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Андрей Золотарев, Илья Кнапский

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры НТВ: Тимур Вайнштейн, Алексей Земский

Креативные продюсеры: Василий Павлов, Константин Мазур

Художник-постановщик: Сергей Иванов

Художник по костюмам: Анастасия Обыночная

Художник по гриму: Игорь Бойко

В ролях: Василий Копейкин, Ника Здорик, Юрий Чурсин, Вуле Маркович, Милош Тимотиевич, Игорь Гордин, Игорь Хрипунов, Гела Месхи, Александр Ратников, Евдокия Германова, Владимир Веревочкин, Петар Зекавица, Владимир Стержаков, Евгений Коряковский, Эго Микитас, Евгений Шварц, Александр Андриенко, Даниил Спиваковский, Анастасия Микульчина, Анна Попова, Алексей Гришин, Павел Харланчук, Игорь Климов, Сергей Юшкевич, Сергей Колос, Карэн Бадалов, Сергей Шнырев и другие.