На 47-й неделе в Чувашии зарегистрировали 6547 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости — 564,5 на 100 тысяч населения, это на 23,7% выше среднемноголетнего уровня. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 15,4%.

Доля детей среди заболевших — 68,2%, неделей ранее было 64,8%. Больше всего случаев традиционно в Чебоксарах — 4487 (884,7 на 100 тысяч населения).

При этом уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа в республике остаётся ниже эпидпорога на 16,2%. Во всех возрастных группах показатели тоже ниже пороговых значений. В Чебоксарах эпидпорог не превышен на 18,3%.

За отчётную неделю зарегистрировали 28 случаев гриппа. Прививочная кампания продолжается: на 19 ноября против гриппа привиты более 443 тысяч человек — 38,3% населения республики.