В микрорайоне «Акварель» продолжается строительство новой школы, которая обеспечит дополнительными учебными местами детей сразу нескольких жилых кварталов. Ход работ проверили в рамках объезда города, сообщает администрация города.

Новое образовательное учреждение будет принимать учеников не только из «Акварели», но и из соседних микрорайонов — «Байконура» и «Садового». Это позволит решить вопрос нехватки школьных мест на фоне активного развития жилой застройки.

На сегодняшний день на строительной площадке завершены подготовительные и геодезические работы. Сейчас специалисты занимаются формированием основания будущего здания: укрепляют склон подпорными стенами и проводят выравнивание территории с учетом особенностей рельефа. Строительство одной из подпорных стен близится к завершению. Еще на двух участках работы продолжаются. Параллельно ведется вертикальная планировка территории.

Проект школы предусматривает создание современной многофункциональной образовательной среды. В здании разместятся лаборатории, спортивные и творческие залы, бассейн и тир.

«Особое внимание будет уделено естественно-научному направлению. У школьников появится возможность углубленно изучать физику, химию, биологию и другие дисциплины», - прокомментировали в пресс-службе.

Также в десяти школах Чувашии тестируют отметки за поведение.