За минувшие сутки сотрудники МЧС России по Чувашии ликвидировали один пожар и четыре раза выезжали на места дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Возгорание произошло в деревне Янгильдино Красночетайского округа. Огонь вспыхнул в двухэтажном кирпичном доме. На автодороге Янтиково — Большие Кабицы возле деревни Бахтиарово Янтиковского округа легковой автомобиль Toyota RAV4 опрокинулся в кювет. В Чебоксарах на улице Сапожникова в кювет съехал Mitsubishi Lancer. На улице Социалистической загорелся автомобиль Peugeot 406. Впоследствии огонь перекинулся на BMW. На Ядринском шоссе столкнулись Kia Sportage и Chevrolet Niva. В результате аварии пострадали три человека.

«Происшествий на водных объектах и ландшафтных пожаров за дежурные сутки не зарегистрировано», - отметили в ведомстве.

Ранее в Чебоксарах в двух квартирах загорелись ванные комнаты.