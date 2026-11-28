В Красночетайском муниципальном округе возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя деревни Липовки. Подростка подозревают в краже крупной суммы денег с незаконным проникновением в жилище, передает региональный СУ СК.

По версии следствия, происшествие случилось днём 20 ноября 2026 года. Следствие считает, что несовершеннолетний знал, что сосед отсутствует дома, и воспользовался этим обстоятельством. Предварительно, подобрав ключ к навесному замку, он проник в чужое жилище и похитил денежные средства на сумму более 300 тысяч рублей.

«Следственными органами СК России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище)», - сказали в ведомстве.

Также 16-летний чебоксарец осуждён за кражу с чужой банковской карты.