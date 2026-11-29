Капитальный ремонт школ № 19 и № 37 в Чебоксарах должен был завершиться до 1 ноября 2026 года, но работы до сих пор не закончены. Глава города Станислав Трофимов вместе с депутатами городского Собрания проверил ход ремонта на обоих объектах.

В школе № 19 сейчас укладывают напольные покрытия, монтируют потолки, отделывают помещения, а также работают на фасаде и инженерных сетях. В школе № 37 подрядчик увеличил число рабочих на объекте — по сравнению с предыдущими выездами изменения в организации работ заметны.

«Важно использовать и выходные дни, чтобы как можно скорее завершить все оставшиеся работы», — отметил Трофимов.

Ранее сообщалось, что обе школы вошли в программу капремонта 2026 года с однолетним циклом. По контрактам ремонт в 16 школах города должен был завершиться до 1 ноября 2026 года. Однако к этой дате работы в школах № 19 и № 37 не были завершены.