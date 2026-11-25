В Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова стартовала региональная школа транскультурного волонтёрства «ДоброЛюбов.ЛАБ». В проекте примут участие более 500 российских и иностранных студентов из свыше 40 стран мира и 14 образовательных организаций Нижегородской области.

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Образовательная программа проходит с 23 по 26 ноября 2026 года. Участников ждут тренинги, знакомство с практиками транскультурного волонтёрства и развитие коммуникативных и организационных навыков. Студенты также узнают, как применять полученные знания для реализации социальных инициатив.

Особое внимание уделят адаптации иностранных студентов, развитию международного добровольчества и формированию инклюзивной волонтёрской среды.

Как отметил ректор НГЛУ Никита Авралев, одна из главных задач проекта — помочь студентам из разных стран и университетов наладить связи и создать основу для новых совместных волонтёрских инициатив.

Организаторами школы выступили НГЛУ имени Н.А. Добролюбова, Корпоративный университет Правительства Нижегородской области и движение «Волонтёры Победы». Проект реализуется при поддержке Росмолодёжи.