В охранной зоне заповедника «Присурский» обнаружен плаун булавовидный — редкое растение, занесённое в Красную книгу Чувашии. Возраст рода, к которому относится находка, насчитывает сотни миллионов лет: плауновидные появились ещё в палеозойскую эру, задолго до динозавров.

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О находке рассказала госинспектор заповедника Оксана Косенко. Издалека растения походили на совсем молодые ёлочки, но вблизи инспекторы увидели стелющиеся по земле вечнозелёные побеги с тонкими белыми волосками на кончиках листьев. Сотрудники «Присурского» сверились с определителями и уточнили название у ботаника, кандидата биологических наук Маргариты Гафуровой. Она подтвердила, что перед ними плаун булавовидный, который растёт в сыроватых хвойных и смешанных лесах.

После засушливого лета 2010 года плауна в республике стало заметно меньше, а быстро вернуть прежнюю численность он не может. От прорастания споры до взрослого спороносящего растения проходит до 30 лет — это один из самых длинных циклов среди сосудистых растений. Прорастающим спорам помогает выжить союз с почвенными грибами.

Размножение спорами выдаёт древность рода: расцвет плауновидных растений происходил в палеозое, то есть 539–252 млн лет назад. До наших дней дожили только те, кто приспособился к совсем другим условиям жизни. Русское имя растение получило от слова «плывун», потому что стебли будто плывут по почве. Латинское Lycopodium немецкий врач и ботаник Якоб Теодор Табернемонтанус сложил в XVI веке из греческих слов «волк» и «нога»: верхушка побега напомнила ему звериную лапу.

Ботаники насчитывают во флоре Чувашии шесть видов плаунов, четыре из них попали в региональную Красную книгу. В самом «Присурском» растут четыре вида, три из них тоже краснокнижные.