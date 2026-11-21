Глава Чебоксар Станислав Трофимов побывал в школе № 42, где продолжается капитальный ремонт. Объект он осмотрел вместе с помощником полномочного представителя президента России в ПФО Дмитрием Пшенниковым и главным федеральным инспектором по Чувашии Григорием Сергеевым.

По данным на сегодняшний день, строительная готовность учреждения превышает 90%. На объекте уже завершили ремонт кровли, заменили окна и двери, обновили инженерные коммуникации. 29 октября в здании запустили отопление через новый тепловой узел.

Сейчас подрядчики ведут отделку помещений, устанавливают светильники и системы пожарной сигнализации. Также в школе облицовывают мрамором полы и монтируют ограждения лестниц.

Ежедневно на объекте работают около 60 человек. Станислав Трофимов отметил, что оставшиеся работы необходимо завершить качественно и в срок, чтобы ученики и педагоги как можно скорее вернулись в обновлённую школу.