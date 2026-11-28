В Чувашии возведут новый лечебный корпус с тёплым переходом в поликлинику Урмарской ЦРБ — на эти цели правительство России выделило более 373 миллионов рублей. Распоряжение подписал премьер‑министр Михаил Мишустин, средства поступят в 2026 году в виде субсидии из резервного фонда по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

По условиям документа, к концу года строительная готовность объекта должна достичь пяти процентов. Минздраву РФ предстоит в течение 30 дней заключить соглашение с правительством Чувашии о предоставлении субсидии — так процесс финансирования и стройки смогут запустить без задержек.

Новый корпус поможет заметно улучшить условия оказания медпомощи жителям Урмарского округа: тёплый переход сделает путь пациентов в поликлинику комфортнее, а дополнительные площади позволят расширить возможности больницы.